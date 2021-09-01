Военный эксперт пояснил, как будут действовать США после вывода войск из Афганистана

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев указал на плюсы и минусы вывода Соединенными Штатами своих войск из Афганистана.

Радио Военный эксперт пояснил, как будут действовать США после вывода войск из Афганистана

При определенном сценарии США могут нанести точечные удары по территории Афганистана (как это было в Сирии). Такое мнение военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал в интервью Sputnik Армения.

Как отметил Евсеев, пока это не самый оптимальный вариант, так как в Кабуле все еще находятся граждане США (в основном афганского происхождения).

Не желая портить отношения с талибами, США пока будут воздерживаться от массированных ударов, например, крылатыми ракетами. Но они вполне могут использовать против Афганистана беспилотники. При этом конкретные цели США будет сложно определить, считает эксперт.

"Я полагаю, что американское руководство и, может быть, часть американской элиты теперь осознает ограниченность своих возможностей. Вот это, наверное, самое главное", - сказал Евсеев, комментируя вывод войск США из Афганистана.

Вместе с тем, как отметил эксперт, уходя из Афганистана, США на самом деле хотят создать много проблем для соседних государств – России, Китая, Ирана.

"И думают, что это несколько смягчит для них разочарование по поводу того, что они бросили в Афганистане. Речь идет не только о вооружениях", - заметил Евсеев.

По его словам, американцы оставляют целый ряд военных объектов, например, авиабазу Баграм, в создание которой были вложены десятки миллионов долларов. Такое отношение к деньгам налогоплательщиков в США, естественно, не приветствуется. Поэтому, с точки зрения эксперта, у Демократической партии до выборов в Конгресс могут появиться определенные проблемы.

Помимо этого, теперь уже возник вопрос о выводе войск из Ирака. Об этом есть определенная договоренность и с Ираном.

"Минус для США заключается в том, что они сокращают свои возможности по передовому базированию… С другой стороны, у США освобождаются ресурсы. По последним данным, на Афганистан и Ирак американцы тратили порядка 100 миллиардов долларов. Эти деньги могут быть потрачены на создание современных вооружений", – заметил Евсеев.

В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане завершена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.



*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

