Кеян рассказала об особенностях обучения в сухумской армянской школе

Директор сухумской школы №9 имени О. Туманяна Аза Кеян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как образовательное учреждение начинает свой юбилейный учебный год.

Радио Кеян о работе армянской школы в Сухуме

115 лет назад 1 сентября в Сухуме была открыта общеобразовательная армянская школа имени Туманяна.

Директор школы Аза Кеян сообщила, что юбилей учреждения планируют отмечать в декабре, так как сейчас нет такой возможности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Новый учебный год в школе начинается сегодня. На сегодняшний день в ней обучается 170 детей.

Директор отмечает, что с каждым годом в школе становится все меньше учащихся.

"Это очень мало. После войны год за годом все меньше становилось детей. Сейчас большинство предпочитает русские школы. После 5 класса все предметы преподаются на русском языке. Мы считаем. Что так правильнее будет. Потому что все олимпиады проходят на русском языке, чтобы мы тоже могли спокойно участвовать везде, где возможно", - сказал директор.

Подробности слушайте в аудиофайле.