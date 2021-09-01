Профессор о вакцинации: не освобождает от заражения, но снижает число больных

Радио Профессор о вакцинации: не освобождает от заражения, но снижает число больных

"Никто не дает гарантий, что вакцинированные люди не заболеют коронавирусом, поскольку вакцинация не освобождает от заражения этой инфекцией, она лишь снижает число людей, которые могут заболеть повторно. Вакцинация также снижает число больных с тяжелыми формами и дает вакцинированным более легкие формы заболевания", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.

"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".

"Повторно заболеть той же инфекцией, даже если ты переболел или вакцинировался, можно при большой дозе инфекта, то есть микроба. Также решающим является состояние иммунного статуса человека – слабый иммунитет может стать причиной повторного заражения", - считает эксперт.

По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком в борьбе с микробами, поскольку микробы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.

"Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник.