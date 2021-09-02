Отырба рассказала о летальных случаях от COVID-19 в Абхазии

Заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба в эфире радио Sputnik рассказала, какую категорию пациентов ковидного госпиталя и как часто не удается спасти.

Радио Отырба рассказала о летальных случаях от COVID-19 в Абхазии

В сводках оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции практически ежедневно публикуется информация о гибели людей. По словам Ангелины Отырба, в основном это люди, которые долго находились в медучреждении в тяжелом состоянии.

"Среди новых пациентов летальность невысокая. В основном уходят больные, длительно находящиеся на лечении. Болезнь продолжает протекать очень тяжело и не поддается иногда лечению. Это чаще проявляется у больных с осложнениями, поэтому летальность остается относительно высокой. Вирулентность вируса высокая независимо от сопутствующих патологий. У нас умирали с осложнениями пациенты, которые до этого были относительно здоровы. Поэтому предсказать, как болезнь будет протекать у того или иного пациента, трудно. Но то, что тяжесть заболеваний и летальность помолодели, – это есть", - рассказала врач.