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Макеева о ситуации в Афганистане: Россия должна приветствовать происходящее

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210902/1033140820/Makeeva-o-situatsii-v-Afganistane-Rossiya-dolzhna-privetstvovat-proiskhodyaschee-.html

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева рассказала о том, какие отношения Россия может выстраивать с руководством "Талибана".

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Макеева о ситуации в Афганистане: Россия должна приветствовать происходящее

России нужно приветствовать происходящее в Афганистане, так как организация "Талибан"* буквально за считанные недели вытеснила со своей территории многотысячную армию, считает Макеева.

"Я считаю, что происходящее Россия должна приветствовать. Потому что со стратегической территории, контроль над которым принципиально важен, был изгнан наш главный геополитический оппонент – США. Да, не стоит забывать. Что в свое время "Талибан" был создан этим государством, но они уже давно вышли из-под контроля США и действуют суверенно, устанавливают свои правила, что совершенно нормально. Их страна – их правила. Тут другой вопрос: надо смотреть, что это за люди? Среди тех, кто сейчас находятся в руководстве "Талибана", есть те, кто прошел Гуантанамо. К этому надо относиться двояко, потому что, с одной стороны, да, можно сказать, что этих людей не сломали, что они прошли пытки, ужас и кошмар. С другой стороны, к пленным всегда возникает вопрос, не завербовали ли их и почему они вышли оттуда живые? Но это уже вопрос работы спецслужб "Талибана".  А сам факт, что "Талибан" занимает ключевые позиции и контролирует ситуацию на большей части территории страны – это хорошо. И России  нужно устанавливать партнерские отношения с "Талибаном", — сказала Макеева.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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