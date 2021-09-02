Бигвава о руководстве Очамчырским районом: если сел в дырявую лодку, то гребу до конца

31 мая Беслан Бигвава Указом Президента Республики был утвержден в должности главы Администрации Очамчырского района.
В интервью радио Sputnik Бигвава признался, что знал о проблемах района, но не ожидал их масштаба.
"Проблем, как выяснилось, очень много. Я ожидал, что будут проблемы большие, чтобы настолько тяжело! Но я такой тип, если уже сел в лодку, хоть она и дырявая, то уже гребу до конца", - отметил Беслан Бигвава.
Глава района планирует развить в Очамчыре крупную спортивную базу. По его мнению, для этого есть все возможности.
Недавно в Очамчыре заработал крупный туристический объект "Тамыш Village", который внес ощутимый вклад в бюджет района. А в настоящее время проходит согласование еще один крупный проект. Если удастся его осуществить, то на территории Очамчыры в скором времени построят сеть заводов по производству пектина аналогов которому нет на территории бывшего СССР. Возможности этого предприятия позволят садоводам всей страны сбывать фрукты, а специалистам восточной части Абхазии трудоустроиться.
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