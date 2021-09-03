Захарова: нормализация армяно-азербайджанских отношений работала бы на процветание региона

Радио Захарова: нормализация армяно-азербайджанских отношений работала бы на процветание региона

Зафиксирован состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой. Об этом сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия всегда выступала за нормализацию армяно-турецких отношений и в прошлом участвовала в соответствующих посреднических усилиях. Готовы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. Исходим из того, что нормализация азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года работала бы на мир, стабильность и процветание в регионе. Что касается платформы "шести", то речь, как я понимаю, идет об идее запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Ирана и Турции", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такой формат отвечал бы интересам всех его потенциальных участников и мог бы внести вклад в укрепление мер доверия и стимулирование экономического сотрудничества на Южном Кавказе.