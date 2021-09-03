Мирцхулава: пандемия показала, что Абхазии нужны новые люди и профессии

Радио Такие обстоятельства: Мирцхулава о трудовой миграции

Постковидная экономика Абхазии нуждается в трудовых мигрантах. Такой вывод сделали эксперты Торгово-промышленной палаты республики. Пандемия повлекла за собой снижение притока рабочей силы, и сегодня в стране в ряде сфер ощущается острая нехватка кадров. Об экономических аспектах этой проблемы, об особенностях рынка труда в республике, возможных преимуществах или рисках сложившейся ситуации рассказала экономист Центра социально-экономичских исследований Илона Мирцхулава.

Она сообщила, что согласно статистике, 145 тысяч жителей страны – трудоспособное население. Однако, по последним данным, составленным за 2020 год, количество занятых в стране составляет 41 224 человека, что почти на тысячу человек меньше, чем в 2019 году.

"Мы наблюдаем снижение официально занятых в экономике Абхазии. Однако, нужно сделать акцент на состоянии учета занятых. Вторая проблема в рабочих специальностях, которые действительно востребованы на рынке труда. И пандемия это серьезно показала, потому что в 2020 году мы увидели серьезные трансформации на рынке труда, вызванные тем, что многие отрасли экономики попали под ограничительные меры и многие остались без работы. Многие отрасли экономики оказались в сложной ситуации, но, как показывает 2021 год, она начинает исправляться. Также сказываются ограничительные меры, которые введены за пределами Абхазии. У нас произошла переориентация трудовых мигрантов. То есть сегодня наши люди, которые не были заняты, находят работу. Жители восточных районов Абхазии нашли себе работу в районах Западной Абхазии. Это внутренняя миграция", – рассказала Мерцхулава.

По словам экономиста, проблема нехватки кадров заключается еще и в том, что нет точной статистики, сколько рабочей силы необходимо Абхазии, каких специальностей не хватает и для каких отраслей экономики, как их подготовить.

"Трудовые мигранты нужны, потому что наши люди не всегда готовы работать там, где сегодня востребован тяжелый труд. Пандемия очень хорошо показала, что мы должны быть готовы к современным вызовам, потому что мы наблюдаем, что те профессии, которыми сегодня обладает население Абхазии, фактически устаревают. Нам нужны новые люди, новые профессии, нужны люди с новыми навыками, возможностями, способностями. Мы таких людей, к сожалению, не готовим. Изменилась форма рынка труда. Мы переходим на дистанционную работу, на онлайн-мероприятия. Это тоже новое, к этому нужно готовиться", - отметила Илона Мирцхулава.

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