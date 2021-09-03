Поэтесса Верещагина-Цушба: интернет позволил читать стихи людям, а не себе

Поэтесса и сценарист Амина Верещагина-Цушба в эфире радио Sputnik рассказала, как сложно пробиться в издательство молодым писателям и что изменилось с развитием социальных сетей.

Радио Такие обстоятельства: Верещагина-Цушба о творчестве и современной поэзии

Амина Верещагина-Цушба является детским поэтом, а также сценаристом мультфильмов для детей. В социальных сетях она публикует свое творчество для взрослых. В Абхазию она приехала на отдых, а постоянно проживает в Санкт-Петербурге. В интервью радио Sputnik она поделилась своим мнением о том, почему в Абхазии мало молодых писателей.

"Если говорить о соцсетях, то сложно делиться там поэзией. Это небольшая аудитория. Если говорить о жизни, то сложно публиковать свой поэтический сборник для молодого автора. Издательства не берутся. Для этого нужно либо иметь большую аудиторию в соцсетях, либо публиковать книгу за свой счет. У меня есть друг очень хороший поэт. Но каждая его книга – это самиздат. Нереально просто поэту без большой аудитории попасть в издательство и опубликовать книгу. Когда появился интернет, люди стали собирать себе аудиторию. Это позволило читать людям, а не себе одной", - рассказала Амина Верещагина-Цушба.

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