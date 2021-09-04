Тарабарский, кирпичный и шоцы: учимся говорить на детских тайных языках

У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят?
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Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят?
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Машины скорой помощи были переданы республике в дар в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.
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