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Тарабарский, кирпичный и шоцы: учимся говорить на детских тайных языках

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Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.

Радио
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках

У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? 
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Темы:
Подкасты РИА (606)

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