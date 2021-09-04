"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане

Вокруг ситуации в Афганистане много непроверенной информации. Чему верить, и кто они - люди, захватившие Кабул? Возможно ли, что США нарочно ушли, чтобы дестабилизировать регион? Обсуждаем с главой Евразийского Аналитического Клуба Никитой Мендковичем.

Радио "Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане

1:03 - “Это не тот "Талибан"*, что правил в Афганистане 20 лет назад”: кто такие талибы, и как они себя позиционируют?

3:31 - Фото- и видеофейки о талибах, появившиеся в сети за последнее время

8:04 - Кому верить? Источники информации об Афганистане, на которые можно полагаться

10:36 - Бежали или смирились? Правда ли, что мирные жители рады приходу новой власти. Сопротивление в Панджшерском ущелье: реальная боевая сила или фикция?

14:14 - Строгие религиозные законы и ограничения прав женщин - “перегибы на местах” или воля Кабула?

20:16 - “97% границы обнесено забором”. Пакистан якобы поддерживает "Талибан"* - а как на самом деле?

23:04 - “Все шишки на Байдена”: кто и зачем на самом деле принял решение вывести войска США из Афганистана?

28:24 - Не только деньги: почему Китай не осуждает талибов, и каковы интересы КНР на Ближнем Востоке?

32:46 - Почему Москва ведёт переговоры с Кабулом, если "Талибан"* признан террористической организацией ещё в 90-х?

38:02 - "Международное сообщество не может вмешаться": грозит ли Афганистану гуманитарная катастрофа?

39:13 - “Афганистан - новая Сирия?” Есть ли у России интерес и повод усилить военное присутствие в регионе

*Исламистское движение "Талибан" внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.

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