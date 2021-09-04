Политолог о ситуации в Афганистане: много вопросов, на которые нет ответов

Ситуация в Афганистане находится в "транзитном" состоянии, об этом в эфире радио Sputnik заявила доцент кафедры "Прикладной политологии" Финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко.

Радио Политолог о ситуации в Афганистане: много вопросов, на которые нет ответов

"Ситуация сейчас в Афганистане находится в таком "транзитном" состоянии, когда речь идет о создании некоего коалиционного правительства. Талибы уже говорили о том, что готовы включить в правительство представителей бывшей афганской администрации. Это делается для того, чтобы получить некий лимит доверия у западных стран, от которых зависит экономическая помощь. Также на повестке в Афганистане стоит вопрос с Панджшером - будет ли этот регион сопротивляться и на сколько сильно? Вопрос состоит еще и в том, приведет ли эта ситуация к гражданской войне", - рассказала Войко.

В новом правительстве Афганистана, которое сформируют талибы, не будет женщин. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, новый кабинет министров будет сформирован в краткие сроки. При этом он опроверг слухи о том, что это произойдет в пятницу. По словам Муджахида, нет никакой дополнительной информации о составе глав министерств.

Глава талибов не исключил, что афганские женщины могут работать в министерствах, но не в качестве глав ведомств.

В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация.