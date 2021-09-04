Ахсалба рассказала, когда в Абхазии в сентябре установится теплая устойчивая погода

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какие аномальные явления наблюдают ученые в этом году в сентябре месяце, и ожидать ли привычную теплую погоду для осени в Абхазии.

Радио Ахсалба рассказала, когда в Абхазии в сентябре установится теплая устойчивая погода

Первая половина сентября будет дождливой и прохладной, ночные температуры ниже нормы, сказала Ахсалба в эфире радио.

"С 4 по 7 сентября будет устойчивая ясная погода с небольшой облачностью. Температура будет порядка 25-27 градусов, что будет подтверждать о наступлении бархатного сезона, однако, ночные температуры будут ниже нормы. Понижение ночных температур мы наблюдаем порядка на 2-3 градуса по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает то, что осадки у нас будут продолжаться. Дневные температуры во второй неделе месяца будут повышаться, днем будет порядка 30-33 градусов. Контраст большой между ночными и дневными температурами, что вызовет дискомфорт для человека", - рассказала Ахсалба.

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