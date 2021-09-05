Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка: "мистика" в жизни Булгакова

Михаил Булгаков был женат трижды - как когда-то предсказала ему гадалка. Он делился предчувствием, что будет тяжело умирать (хотя анализы были в норме) - так и произошло.

Радио Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова

А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”?

Что сам Булгаков считал “мистикой”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров.

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