Предчувствие смерти, пожар и золотая браслетка. "Мистика" в жизни Булгакова
А после того, как Булгаков диктовал сцену пожара в “нехорошей квартире” - огонь вспыхнул у него на кухне... Какие удивительные совпадения были в жизни “мистического писателя”? Что сам Булгаков считал “мистикой”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров. Слушайте подкасты РИА Новости.
28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба. Генеральная прокуратура обжаловала его в кассационном порядке.