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Это надолго
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"Это надолго": учитель придирается к ребенку, что делать родителям

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Родители школьников часто находятся между двух огней: ребенок жалуется, что учитель кричит и придирается, а преподаватель говорит, что ребенок не слушается. Как решать подобный конфликт?

Радио
"Это надолго". Учитель придирается к ребенку. Что делать родителям?

На чью сторону встать? К кому в школе можно обратиться за помощью? И как защитить своего ребенка, не развязывая войну с преподавателем?
Взаимодействие и противостояние родителей и учителей обсуждаем с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.
01:30 Какие претензии чаще всего родители предъявляют к учителям и насколько они обоснованы?
07:40 Что делать, если учитель игнорирует просьбы родителей?
10:30 Учитель кричит и оскорбляет детей
12:50 Служба примирения
17:00 Что делать если учитель и родитель разругались в пух и прах?
18:15 Всегда ли родитель должен быть на стороне ребенка?
19:20 "Эмоции – плохой помощник"
24:50 Правила общения родителей и учителей
26:20 "Просто отстаньте от ребенка"


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