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"Правда тела": плато - что делать, если вес застыл на месте

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Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?

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"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте

Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.
01:45 Что такое плато и у всех ли оно возникает
02:28 “Если мы неправильно худеем, то можем быстро потерять и мышцы”
03:55 У людей с лишним весом - пониженный или повышенный обмен веществ?
07:34 Что сделать, чтобы уйти с плато
09:01 Почему полезно вести дневник питания
13:32 Набираем к зиме, худеем весной. Психология или “биоритмы”?
14:55 “Если плато один-два-три дня, нужно просто подождать”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Подкасты РИА (607)

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