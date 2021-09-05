"Правда тела": плато - что делать, если вес застыл на месте

Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.
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