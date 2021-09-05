"Правда тела": плато - что делать, если вес застыл на месте

Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?

Радио "Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте

Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.

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02:28 “Если мы неправильно худеем, то можем быстро потерять и мышцы”

03:55 У людей с лишним весом - пониженный или повышенный обмен веществ?

07:34 Что сделать, чтобы уйти с плато

09:01 Почему полезно вести дневник питания

13:32 Набираем к зиме, худеем весной. Психология или “биоритмы”?

14:55 “Если плато один-два-три дня, нужно просто подождать”

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