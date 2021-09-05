Профилакторий: Читанава об опасных растениях Абхазии
По словам Читанава, в Абхазии много плодово-ягодных культур, которые можно употреблять в пищу, но есть и те, которые опасны для здоровья.
Например, есть растение лапчатка индийская, очень похожее на землянику, но есть это растение нельзя. От употребления этой ягоды был смертельный случай. Об этом растении и о других более подробно слушайте в аудиофайле.
28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба. Генеральная прокуратура обжаловала его в кассационном порядке.