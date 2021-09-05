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Савелий Читанава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Профилакторий: Читанава об опасных растениях Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210905/1033155154/Profilaktoriy-Chitanava-ob-opasnykh-rasteniyakh-Abkhazii-.html

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik рассказал, какие ягоды растут в Абхазии, что из них съедобно и что при этом должны знать туристы.

Радио
Профилакторий: Читанава об опасных растениях Абхазии

По словам Читанава, в Абхазии много плодово-ягодных культур, которые можно употреблять в пищу, но есть и те, которые опасны для здоровья.

Например, есть растение лапчатка индийская, очень похожее на землянику, но есть  это растение нельзя. От употребления этой ягоды был смертельный случай. Об этом растении и о других более подробно слушайте в аудиофайле.

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