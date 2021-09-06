Сейвальд об Абхазии: меня не радует вся эта разруха, которую я видел

О потенциале Абхазии, о том, как можно сохранить наследие Манфрида Петрича и какие перспективы есть для налаживания мостов Европа – Абхазия, в эфире радио Sputnik рассказал предприниматель и инициатор русско-германского союза "ГЕРУССИЯ" Вячеслав Сейвальд.

Радио Сейвальд об Абхазии: меня не радует вся эта разруха, которую я видел

В Абхазию из Германии приехал общественный деятель, аналитик, предприниматель и инициатор русско-германского союза "ГЕРУССИЯ" Вячеслав Сейвальд. Цель поездки в Абхазию - отдать дань памяти гражданину нашей республики, политическому обозревателю, блогеру и меценату из Швейцарии Манфреду Петричу, который ушел из жизни 23 августа этого года.

Говоря о налаживании мостов между Европой и Абхазией в интервью радио Sputnik, Сельвид пояснил, что на политическом и официальном уровне точных перспектив на данный момент нет, однако наладить связь можно между народами.

"Западная политика против России. Война против России ведется на всех направлениях. Все, что происходило на Кавказе за последние тридцать лет, это все направлено против России. Они прекрасно понимают, что надо создавать очаги напряжения вокруг России, чтобы Россия не развилась как могла бы при Путине. Но это официальный политический уровень. Если посмотреть взаимоотношения Европы как народов, то перспектива есть. Манфред записывал передачи об Абхазии, где он рассказывал о своей жизни в Абхазии и говорил, почему он из одной из самых богатейших стран мира приехал в совсем другую страну, которая не одну войну пережила. На народном уровне сотрудничество возможно и даже нужно налаживать. Возможности для взаимодействий можно найти. Не надо ждать, что кто-то это сделает, надо брать и делать, если есть возможность", - сказал Сейвальд.

Собеседник радио Sputnik рассказал, как они в 2014 году вместе с Петричем подали руководству Германии петицию с тем, чтобы российское государство запустило вещание канала "Russia Today" на немецком языке.

"Полгода спустя "Russia Today" появился на немецком и сейчас вместе со Sputnik вносят важный вклад именно в донесение правдивой информации до людей о том, что происходит в мире. Я собираюсь записать видео об Абхазии и по моему приезде я организую вебинар, где расскажу людям, что я видел в Абхазии, увидел у Манфреда, поговорю с единомышленниками и решим, что мы можем сделать, чтобы наследие Манфреда продолжалось дальше", - сказал Сейвальд.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.