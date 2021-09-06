Ладария рассказала, как организовать режим ребенка при учебе во вторую смену

Вторая смена в школе. Как правильно распределить время учебы, дополнительных занятий и отдыха без ущерба для здоровья ребенка и для работающих родителей, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Анжела Ладария.

Радио Ладария рассказала, как организовать режим ребенка при учебе во вторую смену

Практически все крупные школы Абхазии работают в две смены. И если старшеклассники способны самостоятельно добираться до школы или до кружков, то учащиеся начальной школы привязаны к родителям. Для работающих родителей всегда возникает вопрос: как совместить учебу, кружки ребенка и при этом добросовестно исполнять обязанности на работе?

Психолог Сухумского Дома юношества Анжела Ладария советует принять это спокойно и спокойно сформулировать оптимальный для всех график, учитывая все нюансы.

"Это действительно большая проблема для работающих родителей. Я сталкиваюсь со многими знакомыми, которые высказывают возмущение по этому вопросу. Но первая и вторая смены были всегда. Как-то родителям нужно приспосабливаться. Вторая смена – это неизбежность, и нужно не сопротивляться, а принять это. А когда принимаешь, нужно уже сформулировать свой график дня, учитывая работу и дополнительные занятия ребенка", - советует психолог.

Во второй смене для детей есть как плюсы, так и минусы, считает Ладария.

Под школьное расписание должны подстроиться образовательные учреждения, занимающиеся дополнительным образованием, отметила Анжела Ладария.

"Современное поколение родителей настроено понимать ребенка, переживать за него. Но тем самым мы лишаем их маленьких трудностей, которые они должны преодолевать в свое возрасте. Да, тяжело. Но нужно приучать, ведь впереди мы за них не будем решать все проблемы, а жизнь будет еще труднее. Если сегодня мы будем снимать с детей степень ответственности за решение собственных сиюминутных проблем в этом возрасте, то и дальше они будут неспособны без помощи. А когда вас не окажется рядом, он окажется совсем потерянным в этом мире и неизвестно куда его в дальнейшем занесет. Поэтому уже с рождения нужно давать возможность понимать детям, что они могут сами сделать", - сказала Анжела Ладария.

Об этом, а также о том, как приучить ребенка самостоятельно добираться до школы, как правильно выбрать внешкольные занятия и до какого возраста нужно помогать ему делать уроки, слушайте в аудиофайле.