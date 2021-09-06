Такие обстоятельства: бизнесмены о ситуации со стройматериалами в Абхазии

Почему предприниматели, занимающиеся реализацией стройматериалов, сталкиваются с задержками грузов, что происходит с ценами, в эфире радио Sputnik рассказали коммерческий директор фирмы "Строечка" Армэн Дунамалян и руководитель фирмы "Никита-2015" Роман Герия.

Радио Такие обстоятельства: бизнесмены о ситуации со стройматериалами в Абхазии

По словам Герия, в последнее время есть трудности с поставками грузов по железной дороге. Вагоны со стройматериалами приходится ждать по несколько недель, в связи с чем бизнесмены не исполняют свои обязательства перед заказчиками. Таким образом фирма теряет клиентов.

О том, что есть проблемы, говорит и предприниматель Дунамалян.

"В связи с этим мной, а также другими крупными компаниями, было принято решение планировать за месяц-два подачу заявок. Раньше вагоны приходили дней за 15. Предпринимателю тяжело, так как приходится платить за один вагон, который еще не пришел, платить за второй вагон, который еще на подготовке к выходу. Когда приходит первый вагон, приходится заказывать третий вагон. Получается, что постоянно нужны оборотные деньги", - рассказал Армэн Дунамалян.

Предприниматель считает, что проблема связана с большим турпотоком в Сочи и Абхазию в этом году.

"С турпотоком железная дорога просто не справляется. Вагоны стоят в отстойниках по десять дней. В первую очередь – это поток людей и основных грузов", - считает бизнесмен.

Рассказал Дунамалян и о причинах стремительного роста цен на стройматериалы.

"В России скачок цен произошел тектонически. На металлы – в 2,2 раза, на лесопиломатериал – на 200 процентов, на утеплитель – на 75-100 процентов", - сообщил Дунамалян.

Подробнее об этом и о том, как заморозки в Техасе отразились на ценах в Абхазии, слушайте в аудиофайле.