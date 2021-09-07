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Лавров об отношении России к Западу: мы не будем общаться в формате учитель-ученик

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Глава МИД России Лавров во время просветительского марафона "Новое знание" заявил, что появление в мире новых центров экономического роста, финансовой самостоятельности и политического влияния является объективным процессом, который некогда предсказал Евгений Примаков.

Радио
Лавров об отношении России к Западу: мы не будем общаться в формате учитель-ученик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общения с участниками просветительского марафона "Новое знание" заявил, что появление в мире новых центров экономического роста, финансовой самостоятельности и политического влияния является объективным процессом, который некогда предсказал известный российский государственный деятель Евгений Примаков.

По его словам, стремление Запада притормозить этот процесс является лишь временной мерой, в историческом плане оно обречено.

"Мы как раз хотим, чтобы не идти против течения и ничего не делать против ветра (это никогда в обычной жизни хорошо не кончается), а нужно встраиваться в магистральные тенденции развития человечества. Наша рука протянута всем странам, в том числе и западным, при одном условии: мы не будем общаться в формате учитель-ученик, ведущий-ведомый, мы хотим честного разговора, когда озабоченности каждого будут рассмотрены в контексте поиска баланса интересов", – сказал Лавров.

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