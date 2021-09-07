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Такие обстоятельства: экономист о перспективе газификации Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210907/1033164148/Takie-obstoyatelstva-ekonomist-o-perspektive-gazifikatsii-Abkhazii-.html

Мнением о перспективах газификации в Абхазиив эфире радио Sputnik поделился экономист, специалист московской аудиторской компании КПМГ Алмахсит Осия.

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Такие обстоятельства: экономист о перспективе газификации Абхазии

В сентябре для проведения переговоров по вопросу реализации проекта газоснабжения и газификации Абхазию посетит делегация подрядчика АО "Газпром промгаз", сообщает сайт Министерства экономики Абхазии.

19 августа вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с руководством ПАО "Газпром" и АО "Газпром промгаз" по вопросу разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Абхазия.

Как сообщает ведомство, в ближайшее время абхазская сторона получит проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты. Средства на разработку Генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Уже в этом году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта, по предварительным данным экспертов, составит 11-12 месяцев.

2 сентября в ходе встречи президента Абхазии Аслана Бжания с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и замминистра энергетики России Евгением Грабчаком также обсуждался этот вопрос. Было отмечено, что в вопросе газификации наметились существенные продвижения. Аслан Бжания заявил, что уже в этом месяце будет подписан первый совместный документ. Евгений Грабчак отметил, что "такими темпами" через 10-12 месяцев стороны выйдут на заключение соглашения "по порядку газификации, условиям и возможностям".

О перспективах газификации в Абхазии, о том, какие возможности может предоставить этот проект  для республики и какие могут быть риски, в эфире радио Sputnik размышлял экономист, специалист московской аудиторской компании КПМГ Алмахсит Осия.  

Подробности слушайте в аудиофайле.

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