Джопуа о вакцинации от COVID-19 в Абхазии: люди не понимают серьезности ситуации

Руководитель процесса вакцинации в Очамчырском районне Екатерина Джопуа в интервью радио Sputnik сообщила о том, что активность вакцинации от коронавирусной инфекции снизилась.

Радио Джопуа о вакцинации от COVID-19 в Абхазии: люди не понимают серьезности ситуации

Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакциной "Спутник Лайт" к 3 сентября в Абхазии привились 2277 человек. О том, насколько активно проходит вакцинация, рассказала руководитель процесса вакцинации в Очамчырском районе, заведующая родильным отделением районной больницы Екатерина Джопуа.

"Не очень активно проходит (вакцинация – ред.). Если первое время люди были напуганы и приходили, вакцинировались более активно, то сейчас этот процесс затянулся. Возможно, нужно информировать – вывески повесить по городу или сделать мини-плакаты, чтобы наши люди дополнительно видели, что проводится вакцинация, чтобы люди знали, что мы работаем в этом направлении. Вакцинацию населения необходимо проводить. К сожалению, наши люди не понимают серьезности всей ситуации, и вакцинация у нашего населения отходит на второй план", - посетовала Джопуа.