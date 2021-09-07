Хинтба о Театре Искандера: всегда хотел, чтобы театр стал явлением

В юбилей Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, гендиректор Ираклий Хинтба рассказал, как все начиналось 40 лет назад и как удалось поставить работу РУСДРАМа на высокий уровень.

Радио Такие обстоятельства: Хинтба об истории Государственного Русского театра драмы имени Искандера

Государственному Русскому театру драмы имени Фазиля Искандера исполнилось 40 лет.

История РУСДРАМа началась с "Аленького цветочка". Спектакль в постановке режиссера Михаила Мархолия был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об основных периодах становления театра и о людях, которые начинали эту театральную историю.

"Тогда театр не имел своего помещения, не имел стационарной сцены, не было труппы, которая могла бы на должном уровне играть спектакли. Поэтому первые руководители театра Михаил Мархолия, Иван Царгуш много делали, объезжали деревни в поисках молодых ребят. Первая группа, которая попала в театр - это были выпускники Днепропетровского театрального института и наша ведущая артистка Наталья Папаскири – она из той первой плеяды артистов нашего театра", - рассказал Хинтба.

Вспоминая довоенный период, Ираклий Хинтба отметил, что уже тогда ему хотелось, чтобы театр в Абхазии стал явлением.

"Я ходил на спектакли Абхазского театра до войны в 1990, 1991 годах. Очень хорошо помню спектакли, хорошо помню, что в зале сидело меньше людей, чем было на сцене. Меня уже тогда это поражало, возмущало и удивляло. Хотя я был ребенком, я думал, какой удивительный театр, прекрасные спектакли, удивительная атмосфера, ощущение тайны, которую хочется разгадать, и такая странная ситуация со зрителями. Я всегда об этом думал. Мне, видимо, тогда это запало в душу. Уже тогда я понимал, что театр – это то, что меня интересует больше всего. Мне всегда хотелось разгадать эту загадку. Я видел весь предвоенный репертуар Абхазского театра. После войны я смотрел все спектакли, которые выходили в наших театрах, и все время думал о том, что надо что-то сделать, что-то, чтобы театр стал явлением", - отметил Хинтба.

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Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера (РУСДРАМ) - единственный русскоязычный театр страны, важнейший культурный центр, привлекающий внимание зрителей Абхазии, России и других стран.