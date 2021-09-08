Магомедов о работе российского госпиталя в Абхазии: получаем зарядку от хороших условий

В эфире радио Sputnik начальник госпиталя Минобороны России Абдулмеджид Магомедов рассказал, как организована работа медиков в республике и сколько пациентов им уже удалось спасти от коронавирусной инфекции.

Радио Магомедов о работе российского госпиталя в Абхазии: получаем зарядку, когда хороший быт

Многопрофильный госпиталь Минобороны России второй раз с начала пандемии коронавируса прибыл в Абхазию и был развернут в Сухуме 18 августа для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

"Я второй раз в Абхазии и очень удивлен тем, как здесь организовано взаимодействие. Оперативно, молниеносно решаются проблемы, которые возникают. Нам очень комфортно в этих условиях работать, потому что дополнительно получаем зарядку, когда у нас хороший быт. Кормление и размещение на высшем уровне. Поэтому медицинский персонал, уставший на работе, после может восстановиться, потому что отличные условия. Для нас созданы все условия. Успеваем быстро восстанавливаться и тут же приступаем к работе", - рассказал Магомедов.

Врач отметил, что в этот раз тяжелых больных в госпиталь поступает больше.

"Потому что штаммы уже другие. Тем более в Абхазию заезжает много туристов из других стран. Они заносят (вирус – ред.), он мутирует и более стойко себя проявляет к лекарствам", - подчеркнул начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов.

Он призвал всех граждан и гостей страны соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, обрабатывать руки антисептиками и избегать массовых мероприятий.

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