Габуния рассказал, как налоговые отчисления пополнили Республиканский бюджет

За восемь месяцев текущего года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей в размере 1 миллиард 960 миллионов рублей при плане 1 миллиард 640 миллионов, сообщил Габуния.
"Выполнение плана составило 120 процентов. Однозначно на летние месяцы плановая нагрузка выше, особенно на западную часть страны – на Гагрский, Гудаутский районы и город Сухум. Это основные районы, которые способствуют пополнению бюджета. Если говорить о туристической отрасли, то Гагрский район идет с перевыполнением плана на 34 процента", - рассказал Габуния.
Он отметил, что пополнение бюджета однозначно зависит от администрирования налогов.
"Министерство по налогам и сборам несколько лет ведет работу по реформированию системы администрирования налогов. Уже несколько лет эксплуатируется программное обеспечение, которое позволяет более эффективно охватывать все субъекты предпринимательской деятельности. И это дает свои результаты", - сказал Георгий Габуния.
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