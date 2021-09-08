Габуния рассказал, как налоговые отчисления пополнили Республиканский бюджет

Туризм – ведущая отрасль экономики Абхазии. В республике во многом надеются на налоговые поступления от этой сферы. Каковы итоги лета с точки зрения пополнения государственного бюджета, рассказывает пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Радио Габуния рассказал, как налоговые отчисления пополнили Республиканский бюджет

За восемь месяцев текущего года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей в размере 1 миллиард 960 миллионов рублей при плане 1 миллиард 640 миллионов, сообщил Габуния.

"Выполнение плана составило 120 процентов. Однозначно на летние месяцы плановая нагрузка выше, особенно на западную часть страны – на Гагрский, Гудаутский районы и город Сухум. Это основные районы, которые способствуют пополнению бюджета. Если говорить о туристической отрасли, то Гагрский район идет с перевыполнением плана на 34 процента", - рассказал Габуния.

Он отметил, что пополнение бюджета однозначно зависит от администрирования налогов.

"Министерство по налогам и сборам несколько лет ведет работу по реформированию системы администрирования налогов. Уже несколько лет эксплуатируется программное обеспечение, которое позволяет более эффективно охватывать все субъекты предпринимательской деятельности. И это дает свои результаты", - сказал Георгий Габуния.

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