Косачев об односторонних санкциях: Россия будет настаивать на их недопустимости

В России считают недопустимым использование односторонних экономических санкций как способа надавить на другие страны и реализовать свои внешнеполитические интересы, заявил вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев.

Радио Косачев рассказал, как Россия добивается отмены односторонних санкций в мире

Инициатива российской стороны об отрицании односторонних санкций была озвучена на пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая в эти дни проходит в Вене, сообщили в пресс-службе Совета Федераций.

В нынешнем году впервые на фоне пандемии коронавируса главы парламентов собрались на встречу в очном формате. Делегацию России на форуме возглавила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Есть одна тема, которую я бы пока не назвал объединяющей, потому что в этом смысле мы в жесткой оппозиции со стороны так называемого коллективного Запада, и это невозможность и недопустимость применения односторонних санкций, несанкционированных Советом безопасности ООН, одной группы государств против другой группы государств", ― сказал Косачев.

По словам сенатора, тема санкционного давления была актуальна и ранее, но сейчас она в высшей степени обострена, потому что бьет по тем странам, где проблемы экономического и социального развития сейчас кратно усиливаются из-за пандемии коронавируса, и эти страны сталкиваются с тем, что невозможно развиваться нормально и стабильно в силу внешних ограничителей. В качестве примеров таких стран Косачев привел Кубу, Венесуэлу, Сирию и добавил, что этот список можно продолжать.

"Российская делегация продолжает настаивать на том, чтобы позицией всего международного парламентского сообщества стало отрицание санкций как инструмента реализации каких бы то ни было внешнеполитических интересов", ― подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, российские парламентарии продолжат добиваться того, чтобы в дальнейшем Межпарламентский союз подготовил отдельную резолюцию о недопустимости односторонних экономических санкций.