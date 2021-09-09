Политолог о биолабораториях США: опасное недоумение для человека в этих регионах

Радио Политолог о биолабораториях США: опасное недоумение для человека в этих регионах

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" отмечал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем.

В конце июля Комитет госбезопасности Южной Осетии выступил с заявлением, что зарегистрированная вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Южной Осетии связана с работой так называемого "центра общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в Грузии.

В спецслужбе отметили, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 и 2017 годах, когда единичные случаи падежа свиней от АЧС переросли в масштабную эпизоотию. Тогда погибло более тысячи животных, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству республики.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин также отметил опасность деятельности американских биолабораторий и разрабатываемых ими патогенов.

"К великому сожалению, озабоченность довольно давно высказывают и мировая общественность, и россияне. Это лаборатории, в которых нет никого, кроме представителей США. Вся инфраструктура этих лабораторий на территории постсоветского пространства по периметру Российской Федерации, разрастается. Уже сегодня в Украине 16 таких лабораторий, а в Армении их 12. Мы приходим в чрезвычайно опасное недоумение для существования человеческой популяции в этих регионах. Дело в том, что количество патогенов увеличивается, которые имеют ярко выраженную направленность против человека. Плюс, Пентагон разворачивает программы с различными названиями в Африке, в Эго-Восточной и Южной Азии, в Индии, в Китае, Вьетнаме. Программы включают много компонентов, которые тоже клонируют патогены. И таких патогенов уже более 2000, которые обнаружены в рамках подобного рода программ. И все это находится под завесой тайны. При том, что США и многие государства, которые не присоединились к Конвенции 1972 года, продолжают проводить подобного рода исследования. Здесь и Германия, и Израиль тоже имеют определенную степень причастности к подобного рода деятельности лабораторий", - рассказал Кошкин в интервью Sputnik Южная Осетия.

На сегодняшний день даже нет четкого определения, откуда взялась новая коронавирусная инфекция. Нет четкого представления: то ли это природный вирус, то ли искусственно выведенный в биолаборатории", - добавил эксперт.