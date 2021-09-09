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Главный четверг: Отырба о развитии Нового Афона

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Глава администрации города Новый Афон Темур Отырба в эфире радио Sputnik рассказал, чем сегодня живет город и каковы планы его развития на ближайшую перспективу.

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Главный четверг: Отырба о развитии Нового Афона

В Новом Афоне, если исходить из переписи населения 2011 года, проживает около полутора тысяч человек. Согласно данным паспортного стола, в Новом Афоне зарегистрировано около 1400 человек, сообщил Отырба.

"Город является туристическим, поэтому вся жизнедеятельность сосредоточена вокруг турбизнеса. Естественно, в большей части это сезонная работа", - сказал глава города.

Отырба отметил, что необходимо повышать качество предоставляемых туристических услуг.

"Раз это туристическая сфера, хотелось бы, чтобы качество предоставляемых услуг росло. В последние годы наметилась существенная тенденция роста: уровень сервиса значительно улучшился, построились отели высокого класса, рестораны. Все идет по мере возможности на перспективу хорошо. Если такими темпами будем расти, то в ближайшей перспективе город будет еще краше", - считает градоначальник.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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