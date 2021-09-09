Захарова о правительстве Афганистана: Россия за учет интересов всех этнополитических сил

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о новом правительстве Афганистана, заявила, что формирование кабинета еще не завершено, Москва будет следить за процессом и выступает за учет интересов всех этнополитических сил страны.

Радио Захарова о правительстве Афганистана: Россия за учет интересов всех этнополитических сил

МИД России выступил за учет интересов всех этнополитических сил в новом правительстве Афганистана.

"Глава вновь созданного кабинета и его члены имеют статус исполняющих обязанности, что, по-видимому, указывает на незавершенность процесса формирования правительства и в целом властной вертикали в этой стране", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва будет следить за процессом и выступает за учет интересов всех этнополитических сил страны.

По ее словам, не исключено, что властная вертикаль будет включать в себя и другие структуры, за счет которых удастся обеспечить инклюзивность нового органа власти, Москва будет за этим следить.

"Россия последовательно выступает за должный учет интересов всех этнополитических сил в Афганистане, построение нового государства. Исходим из того, что только так можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе и обеспечить мирное восстановление страны", - подчеркнула Захарова.

Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.