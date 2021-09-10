Профилаткорий: автоэксперт рассказал, как туристу справиться с поломкой в Абхазии

Какую помощь в Абхазии может получить турист в случае, если случилась поломка авто, какие есть условия по его ремонту, в эфире радио Sputnik рассказал продавец-консультант автомагазина Ким Мосикян.

Радио Профилаткорий: автоэксперт рассказал, как туристу справиться с поломкой в Абхазии

Автоэксперт рассказал, что с подобными ситуациями неоднократно сталкивались.

"В основном туристы обращаются с проблемами тормозных колодок, по поводу замены масла", - рассказал Мосикян.

Он сообщил, что в случае поломки мотора, запчасти придется заказывать.

"Мы смотрим наличие запчастей по онлайн-складам. Если запчасть близко, то это может занять три-четыре дня. Если запчасть далеко, то это может занять неделю-десять дней", - рассказал эксперт.

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