Цвейба о своем успехе в футболе: особых данных не было, но я трудоголик

Радио Цвейба о своем успехе в футболе: особых данных не было, но я трудоголик

55-летний юбилей сегодня отмечает мастер спорта СССР международного класса, прославленный советский, российский и украинский футболист, игрок четырех национальных сборных Ахрик Цвейба. О том, как он пришел футбол, как добился успеха, как молодым футболистам повторить его успех, каковы перспективы у абхазского футбола, он рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия.

Цвейба вспоминает, что, как и все дети, в футбол он играл во дворе, но помимо этого, посещал секции вольной борьбы и акробатики.

"Анализируя прошлое, я понял, что это мне тоже помогло. Это было полезно для координации. А после этого в 9-10 лет я сам записался в секцию футбола. Полюбил этот вид спорта и на нем остановился. Наверное, по зову сердца", - сказал юбиляр.

Цвейба старался не пропускать тренировки, и со временем, по окончании школы он понял, что не может без футбола.

"Наверное, было и везение у меня, потому что в команде, в которой я играл в Абхазии, намного интереснее ребята были, талантливее. Но у меня было другое качество – я трудоголик. Ежедневный тренировочный процесс, дополнительные занятия над собой тоже сыграли роль. Хотя у меня особых данных, таланта не было. Был характер, что очень важно в спорте", - вспоминает Ахрик Цвейба.

Молодым спортсменам футболист советует любить свое дело и выкладываться добросовестно.

"В Абхазии благоприятные условия, можно играть в футбол, баскетбол, волейбол. Играйте, занимайтесь спортом. Будете хорошим мастером – хорошо, не будете – трагедии нет. Это будет здоровый мальчик. Здоровая девочка, это будет здоровая нация. И еще нужно читать книги, получать достойное образование. Сегодня такое время – нужно, чтобы современные дети были образованными. Это очень важно. Если бы мне дали вторую жизнь, я бы снова выбрал спорт и работал над собой, над учебой", - отметил Цвейба.

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