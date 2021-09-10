Гражданин и начальник: Бганба о трудовых мигрантах в Абхазии

Заместитель начальника Миграционной службы Абхазии Вячеслав Бганба в эфире радио Sputnik рассказал, какова сегодня ситуация с иностранной рабочей силой в стране.

Радио Гражданин и начальник: Бганба о трудовых мигрантах в Абхазии

Насколько экономика Абхазии нуждается в трудовых мигрантах во время пандемии, каковы особенности миграционного потока в страну и как велика потребность республики в рабочей силе, прибывающей извне, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Миграционной службы Абхазии Вячеслав Бганба.

Он сообщил, что в сравнении с допандемийным периодом в разы уменьшилось количество трудовых мигрантов в стране. Если же сравнивать с 2020 годом, то поток трудовых мигрантов в Абхазию увеличился. Это связано с тем, что с российской стороны начали пропускать иностранцев в Абхазию.

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