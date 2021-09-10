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Такие обстоятельства: Кирия о работе лаборатории биоиндикации и микологии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210910/1033184247/Takie-obstoyatelstva-Kiriya-o-rabote-laboratorii-bioindikatsii-i-mikologii.html

Как новая лаборатория биоиндикации и микологии поможет справиться с уроном, нанесенным растениям вредителями, в эфире радио Sputnik рассказал эколог, эксперт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам болезней и вредителей Михаил Кирия.

Радио
Такие обстоятельства: Кирия о работе лаборатории биоиндикации и микологии

Лаборатория биоиндикации и микологии, работа которой направлена на спасение каштановых лесов Абхазии, открылась в Институте экологии в среду 8 сентября. Она создана в рамках проекта "Улучшение благоприятных условий для здоровья лесов, растений и животных в Абхазии в рамках ENPARD III" при поддержке Европейского союза и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Изначально, когда планировалось открытие лаборатории, главной задачей являлась разработка именно пораженных каштанов. Но в будущем мы планируем, что лаборатория сможет расширить спектр работ. Потому что грибковые болезни растений не менее актуальны, чем инвазивные насекомые-вредители", - рассказал Кирия.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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