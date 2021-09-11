Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия

Радио Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия

Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как "гладить хомячков" помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога?

Пет-терапия — это метод лечения с помощью животных. Гладить, кормить, играть с собакой или кошкой — любое из этих действий может положительно воздействовать на человека, помочь ему "раскрыться" на приеме у психотерапевта. О том, что такое пет-терапия, как она используется психологами и когда она бывает полезна рассказывает Анастасия Никольская — психолог и доцент кафедры психологии РГУ им. Косыгина.

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