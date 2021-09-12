Ахба рассказал, как не ошибиться в выборе абхазского вина при дегустации

Владелец дегустационного зала Адамур Ахба в эфире радио Sputnik рассказал, о видах абхазского вина и том, как правильно дегустировать этот напиток.

Радио Ахба рассаказал, как не ошибиться в выборе абхазского вина при дегустации

К дегустации вина нужно подойти правильно, и для этого необходимо время, сказал Ахба в эфире радио.

"Туристы должны узнать, что такое абхазское вино, узнать весь процесс изготовления в крестьянской семье. Сделать выбор на бегу, во время экскурсии очень тяжело. Чтобы гость узнал для себя что-то новое, нужно время", - сказал Ахба.

Владелец дегустационного зала рассказал о правилах дегустации и о том, что обязательно поможет туристу определится с правильным выбором.

Подробности в аудиофайле.