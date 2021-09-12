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© Foto / предоставил Адамур Ахба

Ахба рассказал, как не ошибиться в выборе абхазского вина при дегустации

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210912/1033181098/Akhba-rasskazal-kak-ne-oshibitsya-v-vybore-abkhazskogo-vina-pri-degustatsii.html

Владелец дегустационного зала Адамур Ахба в эфире радио Sputnik рассказал, о видах абхазского вина и том, как правильно дегустировать этот напиток.

Радио
Ахба рассаказал, как не ошибиться в выборе абхазского вина при дегустации

К дегустации вина нужно подойти правильно, и для этого необходимо время, сказал Ахба в эфире радио.

"Туристы должны узнать, что такое абхазское вино, узнать весь процесс изготовления в крестьянской семье. Сделать выбор на бегу, во время экскурсии очень тяжело. Чтобы гость узнал для себя что-то новое, нужно время", - сказал Ахба.  

Владелец дегустационного зала рассказал о правилах дегустации и о том, что обязательно поможет туристу определится с правильным выбором.

Подробности в аудиофайле.

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