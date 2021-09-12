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"Брошюра" через У и "конвейер" без Й: каким могло быть наше правописание

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Темы:
Подкасты РИА (613)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210912/1033192237/Broshyura-cherez-U-i-konveyer-bez-Y-kakim-moglo-byt-nashe-pravopisanie.html

Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении?

Радио
«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание?

О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Темы:
Подкасты РИА (613)

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