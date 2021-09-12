«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание?

О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении?
О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Двадцатидевятилетний житель Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился с обрыва к морю 11 сентября.
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет – 26112. Из них 21780 человек выздоровели и 393 умерли.
Пожилой мужчина страдает потерей памяти, он пропал в окрестностях села Анхуа Гудаутского района 4 августа.
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