"Брошюра" через У и "конвейер" без Й: каким могло быть наше правописание

Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении?