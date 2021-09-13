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В Посольстве России рассказали, что делать, если турист потерял паспорт в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210913/1033194881/V-Posolstve-Rossii-rasskazali-chto-delat-esli-turist-poteryal-pasport-v-Abkhazii.html

О том, что делать в случае потери российскими туристами документов на территории Абхазии, в частности, паспорта, удостоверяющего личность, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

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Профилакторий: Лавриков о потери паспорта в Абхазии туристами из России

Зачастую бывают такие случай, когда граждане России, находясь на территории иностранного государства, в основном в туристических целях, могут потерять свой паспорт. В этих случаях граждане России должны обратиться в загранучреждение в стране нахождения, проинформировал Лавриков в эфире радио.  

Чтоб выехать обратно на территорию России оформляется так называемое свидетельство на возвращение, СНВ. А вот как его оформить, можно узнать в аудофайле.    

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