В Посольстве России рассказали, что делать, если турист потерял паспорт в Абхазии

О том, что делать в случае потери российскими туристами документов на территории Абхазии, в частности, паспорта, удостоверяющего личность, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Радио Профилакторий: Лавриков о потери паспорта в Абхазии туристами из России

Зачастую бывают такие случай, когда граждане России, находясь на территории иностранного государства, в основном в туристических целях, могут потерять свой паспорт. В этих случаях граждане России должны обратиться в загранучреждение в стране нахождения, проинформировал Лавриков в эфире радио.

Чтоб выехать обратно на территорию России оформляется так называемое свидетельство на возвращение, СНВ. А вот как его оформить, можно узнать в аудофайле.