В Посольстве России рассказали, что делать, если турист потерял паспорт в Абхазии

О том, что делать в случае потери российскими туристами документов на территории Абхазии, в частности, паспорта, удостоверяющего личность, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Профилакторий: Лавриков о потери паспорта в Абхазии туристами из России
Зачастую бывают такие случай, когда граждане России, находясь на территории иностранного государства, в основном в туристических целях, могут потерять свой паспорт. В этих случаях граждане России должны обратиться в загранучреждение в стране нахождения, проинформировал Лавриков в эфире радио.
Чтоб выехать обратно на территорию России оформляется так называемое свидетельство на возвращение, СНВ. А вот как его оформить, можно узнать в аудофайле.
Выборы в Государственную Думу России состоятся в Абхазии в воскресенье 19 сентября. Отдать свой голос можно будет на избирательных участках в Сухуме, Гудауте, Гагре, Пицунде, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.
Студентка третьего курса Сухумского государственного музыкального училища имени Алексея Чичба Эмилия Терзян-Хагба приняла участие в фестивале классической музыки "Мелодия трех морей" в городе Выборге.