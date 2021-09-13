Чанба о борьбе с COVID в Абхазии: без инстинкта самосохранения мы бессильны

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как может развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшие месяцы в республике и как мутировал COVID за время его появления.

Радио Чанба о борьбе с COVID в Абхазии: без инстинкта самосохранения мы бессильны

По мнению санитарного врача, в Абхазии легко соблюдать все правила в борьбе с COVID, так как плотность населения маленькая.

"Если взять такую маленькую территорию, как Абхазия, то фактически люди не должны болеть, если бы мы соблюдали все нормы. Мы не хотим вакцинироваться, хорошо, но что наши люди предпринимают, чтобы не заразиться. Мы хотим вести обычную повседневную жизнь, мы хотим праздный образ жизни, мы хотим посещать рестораны и свадьбы, и при этом мы не хотим заболеть. Но это аденовирусная инфекция, и она распространяется быстро. Если вначале, в семье мог заболеть один человек и не заразить других, то сейчас же он заражает всех вокруг себя", - отметила Чанба.

Главный санитарный врач Гудаутского района рассказала, как может развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшие месяцы.

"Сейчас опять начали играть свадьбы, и мы с ужасом думаем, что у нас будет через две недели. Люди должны остановиться, у нас должен быть развит инстинкт самосохранения, без этого мы бессильны", - сказала Чанба в эфире радио Sputnik.