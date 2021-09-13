Политолог о вызове для Абхазии: выработка зрелой политической культуры у элиты

Говоря о вызовах, которые стоят сегодня перед маленькими государствами, политолог Андраник Мигранян в эфире радио Sputnik Абхазия отметил важность национальной консолидации и выработки зрелой политической культуры у элиты.

Радио Политолог о вызове для Абхазии: выработка зрелой политической культуры у элиты

Главным вызовом перед маленьким государством является, по словам политолога Андраника Миграняна, выработка за короткий промежуток времени определенной зрелой политической культуры у национальной элиты.

"Вначале, кажется, что вы получаете независимое государство, вас признают и уже все вопросы решены, но выясняется, что все только начинается. Первая волна счастья, радости проходит… Национальная консолидация, особенно на начальном этапе, - это необходимый фактор. Это не то время и не тот случай, когда можно устраивать расколы, разборки и прочие дела, потому что здесь и сейчас надо решать очень важные вопросы, определять во внешней политике, кто главные союзники, друзья, на кого можно рассчитывать. И это не потому, что у кого-то есть благотворительное отношение к Абхазии, а когда вы можете понять, что здесь есть обоюдный интерес. Отношения, построенные на интересе, всегда гораздо более устойчивые, стабильные, чем когда вы рассчитываете на любовь или какие-то другие эмоциональные вещи", - заметил Мигранян.

По его словам, невозможно также игнорировать такую данность, как геополитика.