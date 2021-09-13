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Такие обстоятельства: экономист о причинах роста цен на бензин и его дефиците

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210913/1033199897/Takie-obstoyatelstva-ekonomist-o-prichinakh-rosta-tsen-na-benzin-i-ego-defitsite.html

Как формируется цена на топливо в Абхазии, какие механизмы работают в Республике и в России, откуда Абхазия импортирует весь объем нефтепродуктов, в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель кафедры экономической теории АГУ Анна Адлейба.

Радио
Такие обстоятельства: Адлейба о причинах роста цен на бензин и его дефиците

Экономист Анна Адлейба объяснила, что цена на бензин складывается из издержек производства, прибыли, которую предприятия закладывают, налогов, которые предполагается заплатить и учитывается ситуация на рынке – состояние спроса и предложения.

Эксперт отметила, Россия согласно договору выделяет Абхазии квоту на поставку топлива и эта квота ежегодно пересматривается в соответствии с прогнозируемым спросом.

"В этом году спрос на бензин значительно превысил квоту, которая предполагалась в начале года. Спрос значительно превысил квоту. Соответственно весь тот бензин, который пришлось поставлять сверх квоты, на мой взгляд, попадает под выплату таможенных пошлин", - сказала она.

Абхазия должна быть готова к росту цен на топливо в России, отметила экономист Анна Адлейба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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