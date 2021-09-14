Климов: русскоязычных граждан могут использовать для дискредитации выборов в Госдуму

По его словам, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах.
"Вмешательство в выборы в других странах возможно через влияние на диаспоры", - сказал парламентарий в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня". В частности, он отметил, что такое влияние может оказываться в странах НАТО.
Кроме того, возможно использование русскоязычных граждан за рубежом для организации так называемых "глобальных протестных акций", добавил он.
Кроме того, Климов напомнил о дискуссиях в Европарламенте по вопросу возможного непризнания итогов сентябрьского голосования в России.
Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября.
Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.