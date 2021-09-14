18:02 14 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR85.99
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Накопия об инвестициях в малые ГЭС: надо радоваться людям, которые хотят что-то сделать

Радио
Получить короткую ссылку
2301
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1b/1032506886.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210914/1033204205/Nakopiya-ob-investitsiyakh-v-malye-GES-nado-radovatsya-lyudyam-kotorye-khotyat-chto-to-sdelat-.html

Эксперт в сфере энергетики Леонид Накопия в эфире радио Sputnik рассказал, как возобновление работы малых ГЭС в Абхазии сказались бы на общей энергетической ситуации и какова роль инвесторов в этом вопросе.

Радио
Накопия об инвестициях в малые ГЭС: прекрасно, что есть люди, которые хотят что-то сделать

Нужно ли давать возможность инвесторам вкладывать в малые ГЭС, на каких условиях это лучше делать и позволит ли это разгрузить энергосистему страны, рассказал энергетик с большим стажем Леонид Накопия.

"Это надо изучить, но если кто-то желает вложить в нашу энергетику средства, то надо радоваться тому, что есть люди, которые хотят что-то сделать. Это прекрасно", - считает эксперт.

По его мнению, восстановление малых перепадных ГЭС в Абхазии смогло бы частично снять нагрузку с ИнгурГЭС. Государство само не в состоянии возобновить работу ГЭС, которые во времена СССР функционировали в Абхазии, поэтому было бы очень большим подспорьем, если бы эти объекты акционировали, и после их запуска какая-то часть их мощностей работала бы на обеспечение потребностей населения в электроэнергетике.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невидимый мир: победители конкурса Nikon Small World 2021
Кедми о крахе США в Афганистане, вирусе русофобии и прав ли Лукашенко
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться