Накопия об инвестициях в малые ГЭС: надо радоваться людям, которые хотят что-то сделать

Эксперт в сфере энергетики Леонид Накопия в эфире радио Sputnik рассказал, как возобновление работы малых ГЭС в Абхазии сказались бы на общей энергетической ситуации и какова роль инвесторов в этом вопросе.

Радио Накопия об инвестициях в малые ГЭС: прекрасно, что есть люди, которые хотят что-то сделать

Нужно ли давать возможность инвесторам вкладывать в малые ГЭС, на каких условиях это лучше делать и позволит ли это разгрузить энергосистему страны, рассказал энергетик с большим стажем Леонид Накопия.

"Это надо изучить, но если кто-то желает вложить в нашу энергетику средства, то надо радоваться тому, что есть люди, которые хотят что-то сделать. Это прекрасно", - считает эксперт.

По его мнению, восстановление малых перепадных ГЭС в Абхазии смогло бы частично снять нагрузку с ИнгурГЭС. Государство само не в состоянии возобновить работу ГЭС, которые во времена СССР функционировали в Абхазии, поэтому было бы очень большим подспорьем, если бы эти объекты акционировали, и после их запуска какая-то часть их мощностей работала бы на обеспечение потребностей населения в электроэнергетике.

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