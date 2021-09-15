Хестанов о росте цены на топливо в Абхазии: надо снижать трудности поставщиков

Из чего складывается стоимость топлива, должно ли государство сдерживать рост цен на горючее, какие механизмы позволяют избежать дефицита и, как следствие, удорожания ГСМ, в эфир радио Sputnik рассказал российский экономист Сергей Хестанов.

Радио Такие обстоятельства: Хестанов о ситуации с бензином на внутреннем и внешнем рынках

Известный российский экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik Абхазия ответил на такие актуальные вопросы, как формирование цен на бензин, механизмы сдерживания роста цен, дефицит и удорожание горюче-смазочных материалов.

По его словам, стоимость топлива сильно зависит от двух факторов, на которые государство повлиять не может: от стоимости топлива на международном рынке и от курса валют.

"Соответственно, когда стоимость на международном рынке растет, а это наблюдается, плюс валюта относительно так называемых твердых валют ослабевает, для компаний становится выгоднее поставлять топливо не на внутренний рынок, а на внешний. Соответственно, чтобы компании было выгодно продавать топливо на внутреннем рынке, необходимо повышать цену. Если государство пытается рост цены ограничить, компании реагируют на это снижением поставок и люди сталкиваются с дефицитом. Вообще, любая попытка административного сдерживания цен рано или поздно приводит к дефициту. Этот феномен хорошо изучен со времен древнеримского императора Диоклетиана, который из лучших побуждений захотел ограничить цены на хлеб, чтобы облегчить жизнь населению. Торговцы просто перестали изготавливать дешевый хлеб, цена на который регулировалась. Они изготавливали более дорогие сорта хлеба, которые не попадали под регулирование", - рассказал эксперт.

Он отметил, что для снижения цены на топливо необходимо либо снижать налоги на топливную отрасль, либо морально быть готовыми к дефициту.

Говоря о повышении цены на топливо в Абхазии, Хестанов отметил, что в любом случае цена определяется балансом спроса и предложения.

"Если цена выросла по сравнению с ценами в соседних территориях, значит имеются трудности, которые препятствуют завозу топлива оттуда, где оно стоит дешевле. И разница в цене как раз компенсирует те трудности, с которыми сталкиваются поставщики. Значит, нужно работать в направлении снижения этих трудностей. Как? Это уже вопрос к местному руководству", - считает экономист.

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