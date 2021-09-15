Политолог о попытке привить западные ценности молодежи: путь к гибели

Попытка всем рассказать, что "мы такие же, как они" ― это путь к гибели для современного российского общества, убежден политический эксперт Сергей Михеев.

Радио Политолог о попытке привить западные ценности молодежи: путь к гибели

Россия ― это самобытная цивилизация, а не страна, которая хочет стать похожей на Европу, Америку или Китай, отмечает эксперт, "и поэтому ее внутренние ценности, культурное наследие не ставятся под вопрос, а попытка всем рассказать, что "мы такие же, как они" ― это путь к гибели, хотя это повсеместно происходит", говорит Михеев.

К примеру, если в семье при наличии воли возможно создать определенный микроклимат, значит, это возможно и в обществе в окружении всего этого неоднозначного мира, полагает эксперт.

"Это нельзя сделать настолько полно, как в семье, но это можно сделать, если будет политическая воля. А если ее нету, если люди, которые определяют эти векторы движения, сами внутри себя не определились или им дела до этого нету, вот тогда получается разговор о том, что "мир идет вперед и прогресс не остановить". А в чем здесь прогресс? В этой грязи, которая льется рекой под видом того, что это прогрессивно мышление?" ― рассуждает Михеев.

Множество молодежных конкурсов, в том числе и поддерживаемых властями, сегодня наполнено "бесконечным, тотальным подражательством западной массовой культуре", отмечает эксперт.

"А что такое западная массовая культура на сегодняшний день – это и есть извращенчество и педофилия в разных скрытых или не скрытых формах, а мы хвалимся: смотрите, наша молодежь также трясет задом, как и они, наша молодежь такая же развращенная, как и они, смотрите у нас все, как у них", ― говорит Михеев.

Стратегии и системы в работе с молодежью сегодня не хватает, а самое главное – не хватает веры в головах и душах тех, кто за формирование этой стратегии отвечает, резюмировал политолог.