Мигранян о США спустя 20 лет после терактов: усилена непрозрачная часть государства

Известный российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в беседе на радио Sputnik Абхазия подвел итоги 20-летия терактов в США и поделился размышлениями о мировой пандемии коронавируса.

Радио Мигранян о США спустя 20 лет после терактов: усилена непрозрачная часть государства

По его мнению, это 20-летие для США прошло под эгидой усиления непрозрачной части государства.

"То, что никогда не было присуще Америке, а теперь это стало общим местом. Если раньше говорили только про Турцию и Пакистан и некоторые очень отсталые страны, что в них есть глубинное государство. Когда формируется непрозрачная часть государства? Когда за спиной общества принимаются решения, принимаются под контроль жизнь и деятельность разных людей, этнических, религиозных групп, общественных организаций. Об этом никто не знает", - считает Мигранян.

Он отметил, что произошло резкое усиление элементов полицейского государства для США и других стран.