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Мигранян о США спустя 20 лет после терактов: усилена непрозрачная часть государства

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210915/1033212127/Migranyan-o-SShA-spustya-20-let-posle-teraktov-usilena-neprozrachnaya-chast-gosudarstva.html

Известный российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в беседе на радио Sputnik Абхазия подвел итоги 20-летия терактов в США и поделился размышлениями о мировой пандемии коронавируса.

Радио
Мигранян о США спустя 20 лет после терактов: усилена непрозрачная часть государства

 

По его мнению, это 20-летие для США прошло под эгидой усиления непрозрачной части государства.

"То, что никогда не было присуще Америке, а теперь это стало общим местом. Если раньше говорили только про Турцию и Пакистан и некоторые очень отсталые страны, что в них есть глубинное государство. Когда формируется непрозрачная часть государства? Когда за спиной общества принимаются решения, принимаются под контроль жизнь и деятельность разных людей, этнических, религиозных групп, общественных организаций. Об этом никто не знает", - считает Мигранян.

Он отметил, что произошло резкое усиление элементов полицейского государства для США и других стран.  

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