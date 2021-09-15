Осия о газификации Абхазии: поможет запустить новые производства

Радио Такие обстоятельства: Осия об экономической пользе от газификации Абхазии

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган 19 августа встретилась с руководством ПАО "Газпром" и АО "Газпром промгаз" в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали вопрос разработки генеральной схемы газоснабжения и газификации Абхазии.

В 2021 году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта, по предварительным данным экспертов, составит 11-12 месяцев.

По сообщению сайта Министерства экономики Абхазии, республика получит проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты. При этом средства на разработку генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

Вопрос газификации важен для Абхазии, он поможет не только уменьшить расход потребления электроэнергии, но и улучшит производственную систему, считает член Общественной палаты, руководитель Сухумского завода углекислотных экстрактов Леонид Осия.

"С помощью газа мы могли бы запустить новые системы производства, например, производство стеклотары. Я связан с газификацией тем, что давно работаю на углекислотном заводе (Сухумский завод углекислотных экстрактов - прим.). С 1984 года мы производим углекислый газ. В советское время мы его производили путем сжигания мазута, тогда он был довольно-таки дешевый. Перед войной (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - прим.) со стороны Грузии был протянут газопровод. Практически начали производство, но началась война, и все приостановилось… Наш завод выпускал порядка пяти тонн углекислого газа в сутки, а потребность республики даже на сегодняшний день порядка 150 тонн в год. А на запуск завода практически два месяца работы потребуется", - рассказал Осия.

При хорошей себестоимости, найти рынки сбыта продукции будет несложно, так как, по словам Осия, углекислый газ не производится в Краснодарском крае.

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