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Турбаза: Барциц и Аршба о спортивном туризме в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210916/1033214215/Turbaza-Bartsits-i-Arshba-o-sportivnom-turizme-v-Abkhazii.html

О перспективах спортивного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и замминистра туризма Астамур Барциц.

Радио
Турбаза: Барциц и Аршба о спортивном туризме в Абхазии

Президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба хорошо помнит, как в советские годы в Абхазии функционировали спортивно-туристические пешие маршруты от центра "Северный приют" к турбазе "Южный приют" в Абхазии.

У него есть собственное мнение о том, где должен начинаться спортивный туризм.

Подробности об этом, а также о том, что по этому поводу думают в Министерстве туризма Абхазии, как развивается сегодня спортивный туризм и на что делается ставка, слушайте в аудиофайле.  

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