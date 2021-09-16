Турбаза: Барциц и Аршба о спортивном туризме в Абхазии

О перспективах спортивного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и замминистра туризма Астамур Барциц.

Радио Турбаза: Барциц и Аршба о спортивном туризме в Абхазии

Президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба хорошо помнит, как в советские годы в Абхазии функционировали спортивно-туристические пешие маршруты от центра "Северный приют" к турбазе "Южный приют" в Абхазии.

У него есть собственное мнение о том, где должен начинаться спортивный туризм.

Подробности об этом, а также о том, что по этому поводу думают в Министерстве туризма Абхазии, как развивается сегодня спортивный туризм и на что делается ставка, слушайте в аудиофайле.