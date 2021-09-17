Кейян рассказал о принципе работы магазина беспошлинной торговли в Сухуме

О том, кого и как обслуживают в магазине беспошлинной торговли в Сухуме, какой товар реализуется там, и о выгоде для государства от наличия такого рода торгового объекта, в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор магазина Андрей Кейян.

Радио Кейян рассказал о принципе работы магазина беспошлинной торговли в Сухуме

На приграничной территории располагаются обычные дьюти-фри, магазины, чей товар вывозится из страны, а магазин в Сухуме другого характера, это дипломатический магазин, он может располагаться внутри страны, сказал Кейян в беседе на радио.

"Это не первый магазин в мировой практике. В постсоветском пространстве такие магазины назывались "Березками". В наше современное время такие магазины называются дипломатическими. У нас достаточно большое представительство дипломатов на территории Абхазии - это Российское посольство, Приднестровское, посольство Южной Осетии, а также дипмиссии, которые находятся на территории Абхазии - ООН, МККК и так далее", - сказал Кейян.

Генеральный директор магазина рассказал, что дает государству наличие такого рода торгового объекта в центре республики.

"В первую очередь это рабочие места. На данный момент у нас работают 12 человек, но я думаю, мы еще будем увеличивать персонал. Наша дипмиссия, находясь здесь внутри республики, покупают товары, и мы платим налоги, мы приносим доход в наш бюджет. Оплачиваем налог на прибыль, налог на заработную плату и остальные налоги, которые предусмотрены законодательством Абхазии. Магазин беспошлинной торговли "Дипломат" подчеркивает суверенитет страны, потому что в мировой практике эти магазины есть, почему и у нас ему не быть", - сказал Кейян.

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