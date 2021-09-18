Адаптация детей-мигрантов: стоит ли бояться интернациональных классов

Радио Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?

Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?

Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы № 1186 имени Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.

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03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?

04:40 А в старших классах?

10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?

11:50 Исторические межнациональные конфликты

13:00 О хиджабах в школе

15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты

17:20 Чего боятся родители остальных детей?

19:50 Как преодолеть страх "свой — чужой"

22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей

24:40 Тест ДНК, или Все мы родственники



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