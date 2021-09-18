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Адаптация детей-мигрантов: стоит ли бояться интернациональных классов

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Подкасты РИА (616)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210918/1033221514/Adaptatsiya-detey-migrantov-stoit-li-boyatsya-internatsionalnykh-klassov.html

По статистике МВД, в российских школах учится 140 тысяч детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях неравномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские".

Радио
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?

Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы № 1186 имени Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше, ответив на несколько вопросов.
03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?
04:40 А в старших классах?
10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?
11:50 Исторические межнациональные конфликты
13:00 О хиджабах в школе
15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты
17:20 Чего боятся родители остальных детей?
19:50 Как преодолеть страх "свой — чужой"
22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей
24:40 Тест ДНК, или Все мы родственники

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (616)

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