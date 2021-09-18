Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?

Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы № 1186 имени Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.
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03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?
04:40 А в старших классах?
10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?
11:50 Исторические межнациональные конфликты
13:00 О хиджабах в школе
15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты
17:20 Чего боятся родители остальных детей?
19:50 Как преодолеть страх "свой — чужой"
22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей
24:40 Тест ДНК, или Все мы родственники
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